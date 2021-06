Boll schlägt Duda nur knapp: Enges deutsches Duell

Tischtennis-Star Timo Boll hat bei den Europameisterschaften in Warschau nur mit Mühe das deutsche Achtelfinal-Duell gewonnen.

Sein Nationalmannschafts-Kollege Benedikt Duda vom TTC Schwalbe Bergneustadt zwang den 40 Jahre alten Rekord-Europameister in einen entscheidenden siebten Satz. Am Ende setzte sich Boll mit 4:3 durch und trifft bereits am Abend ab 19.40 Uhr in der Runde der besten Acht auf seinen schwedischen Club-Kollegen Anton Källberg von Borussia Düsseldorf. Der 23-Jährige besiegte Ruwen Filus (TTC Fulda-Maberzell) mit 4:1.

Bei den Frauen hat Sabine Winter nach zwei Qualifikations- und zwei Hauptrunden-Spielen auch ihr fünftes Match bei dieser EM gewonnen. Die 28-Jährige vom TSV Schwabhausen besiegte am Samstag in einem deutschen Duell überraschend auch die Weltranglisten-21. Han Ying vom polnischen Club KTS Tarnobrzeg mit 4:1. Auch bei den Frauen wird das Viertelfinale mit den drei deutschen Spielerinnen Winter, Petrissa Solja und Shan Xiaona bereits am Samstagabend ausgetragen.

