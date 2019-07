vor 6 Min.

Tischtennis-Profi Franziska überrascht Top-Chinesen

Überraschte in Australien: Patrick Franziska.

Tischtennis-Profi Patrick Franziska hat bei den Australian Open in Geelong für eine große Überraschung gesorgt.

Der Weltranglisten-17. vom 1. FC Saarbrücken besiegte im Achtelfinale die ehemalige Nummer eins Fan Zhendong aus China in 4:2 Sätzen.

Gegner in der Runde der besten Acht ist am Samstag der Vizeweltmeister Mattias Falck aus Schweden. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov verlor dagegen gegen den Weltmeister und Olympiasieger Ma Long aus China in 0:4 Sätzen. (dpa)

