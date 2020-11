08:05 Uhr

Tischtennis-World-Cup: Ovtcharov weiter - Franziska raus

Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov hat beim Tischtennis-World-Cup das Viertelfinale erreicht und trifft dort am Samstagmittag deutscher Zeit auf den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Ma Long aus China.

Im chinesischen Weihai besiegte Ovtcharov am frühen Morgen im Achtelfinale den Engländer Liam Pitchford in 4:3 Sätzen. Der 32-Jährige vom russischen Champions-League-Sieger Fakel Orenburg gewann den World Cup 2017.

Sein deutscher Nationalmannschafts-Kollege Patrick Franziska schied dagegen nach zwei klaren Vorrunden-Siegen in der ersten K.o.-Runde aus. Der Weltranglisten-16. vom 1. FC Saarbrücken verlor in 2:4 Sätzen gegen den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan, der im Tischtennis als kommender Topspieler gilt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der World Cup in diesem Jahr in einer Turnierblase ausgetragen, in der die Spieler in Hotel und Halle streng von der Außenwelt abgeschirmt werden.

