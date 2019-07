vor 54 Min.

Titelverteidiger Djokovic zum elften Mal im Viertelfinale

Titelverteidiger Novak Djokovic ist seiner Favoritenrolle im Tennis-Achtelfinale von Wimbledon gerecht geworden.

Der Weltranglisten-Erste gewann am Montag in seinem 1050. Tour-Match problemlos gegen den französischen Außenseiter Ugo Humbert 6:3, 6:2, 6:3. Damit erreichte der 15-fache Grand-Slam-Sieger zum elften Mal das Wimbledon-Viertelfinale und kann damit ebenso viele Teilnahmen in der Runde der besten Acht des Rasenklassikers vorweisen wie Boris Becker. Nächster Gegner von Djokovic ist der belgische Tennisprofi David Goffin. (dpa)

