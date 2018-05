vor 55 Min.

Titelverteidiger Nadal mit neuem Auftaktgegner Sonstige Sportarten

Der zehnmalige Turniersieger Rafael Nadal hat für die French Open einen neuen Auftaktgegner zugeteilt bekommen.

Der ihm ursprünglich zugeloste Ukrainer Alexander Dolgopolow musste seinen Start beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison wegen einer Verletzung am Handgelenk absagen. Nadal bekommt es in der ersten Runde der Sandplatz-Veranstaltung in Paris am Montag oder Dienstag nun stattdessen mit dem Italiener Simone Bolelli zu tun. (dpa)

