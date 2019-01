Titelverteidiger Philadelphia erreicht Playoff-Viertelfinale

American Football

NFL Playoffs 2019 heute live in TV & Live-Stream - Termine

Die NFL Playoffs 2019 beginnen heute. Hier alle Termine, Zeitplan und Turnierbaum sowie alle Infos zur Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream. Beginn der NFL Playoffs ist am 5.1.2019, Ende am 3.2. mit dem Super Bowl. Hier das Programm.