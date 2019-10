vor 40 Min.

Titelverteidiger Wade schon in erster Runde raus

Muss bei der Darts-EM in Göttingen bereits früh die Heimreise antreten: Titelverteidiger James Wade.

Titelverteidiger James Wade ist bei der Darts-Europameisterschaft in Göttingen schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Der Engländer verlor zum Auftakt am Donnerstagabend in der Lokhalle gegen den walisischen Geheimfavoriten Jonny Clayton überraschend deutlich mit 0:6 und musste damit sieben Wochen vor dem WM-Start in London einen herben Rückschlag hinnehmen.

Wade hatte sich im Vorjahr in Dortmund erstmals durchgesetzt und dabei unter anderem den besten deutschen Profi Max Hopp im Halbfinale knapp geschlagen. In diesem Jahr hat sich kein Deutscher für das prestigeträchtige Heimturnier qualifiziert. (dpa)

