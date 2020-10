vor 16 Min.

Tony Martin wird zum zweiten Mal Vater - Giro statt Vuelta

Der viermalige Einzelzeitfahr-Weltmeister Tony Martin wird in diesem Herbst zum zweiten Mal Vater und hat seinen Rennkalender dementsprechend angepasst, sagte der 35 Jahre alte Radprofi der ARD-Sportschau.

"Ich war eigentlich für die Vuelta eingeplant, die einen Monat später ist. Allerdings erwartet meine Freundin das zweite Baby - meine zweite Tochter. Das Datum würde dann wahrscheinlich mit der Vuelta kollidieren. Aus diesem Grund habe ich mit dem Team entschieden, dass ich lieber den Giro fahre", erklärte der Cottbuser vor dem Giro d'Italia.

Jumbo-Visma-Profi Martin war bis zum 20. September bei der Tour de France im Einsatz und hat dabei 3484 Kilometer abgespult. Nur knapp zwei Wochen später geht er nun beim Giro, der am 3. Oktober mit einer Etappe nach Palermo beginnt, an den Start. "Das ist vom Erholungsgrad nicht optimal, aber in dem Fall muss ich sagen: Familie geht vor den Sport, deshalb haben wir hier versucht, einen Kompromiss zu finden", begründete Martin.

Die Zeit der ganz großen Siege ist nach Martins eigener Aussage vorbei. "Ich habe die stressigste Phase meiner Karriere im Prinzip hinter mir und kann jetzt so ein bisschen das Rentnerleben im Radsport genießen. Ich bin trotzdem Teil des Erfolgs, aber ich habe nicht mehr die ganz großen Lasten. Das macht mir aktuell Spaß", sagte der Cottbuser

Inzwischen sei die Konkurrenz, insbesondere der nächsten Generation, aber riesig, betonte Martin: "Ich muss schon sagen, dass ich mittlerweile merke, dass die Jungen von unten sehr stark drücken. Dass ich teilweise auch überholt wurde, das kann ich so offen eingestehen. Das ist vielleicht der Lauf der Dinge."

