Top-gesetzte Pliskova und Kenin beim Masters schon raus

Die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova ist beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Tennis-Turnier bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die an Nummer eins gesetzte Tschechin verlor gegen die Weltranglisten-41. Weronika Kudermetowa (23) aus Russland 5:7 4:6. In der ersten Runde hatte die 28 Jahre alte Pliskova ein Freilos.

Bei der mit insgesamt 4,67 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung, die auch als Generalprobe für die am 31. August an gleicher Stelle beginnenden US Open dient, scheiterte auch die an Nummer zwei gesetzte Sofia Kenin (21). Die Weltranglisten-Vierte aus den USA unterlag der Französin Alize Cornet (30) mit 1:6, 6:7 (7:9).

© dpa-infocom, dpa:200824-99-281977/2 (dpa)

