vor 5 Min.

Trio für Wahl zum wertvollsten NBA-Spieler nominiert

Vorjahressieger James Harden von den Houston Rockets, der Grieche Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks und Paul George von den Oklahoma City Thunder sind die Finalisten für die Wahl zum wertvollsten Spieler der Basketball-Profiliga NBA.

Die drei Kandidaten gingen aus einer weltweiten Abstimmung von Sportjournalisten aus Presse, Funk und Fernsehen hervor, teilte die NBA mit. Die Auszeichnungen für den Most Valuable Player (MVP) und in fünf weiteren Kategorien werden am 24. Juni in Los Angeles vergeben. Für ihr Lebenswerk werden die Basketball-Legenden Magic Johnson und Larry Bird mit dem Lifetime Achievement Award geehrt. Harden war im vorigen Jahr erstmals zum MVP gewählt worden. (dpa)

