vor 20 Min.

Trotz Niederlage gegen Knicks: Wagner in Höchstform

Basketball-Profi Moritz Wagner zeigt sich für die kommende Saison in der National Basketball League (NBA) gerüstet.

Im Pre-Season-Spiel konnte der Berliner zwar die 99:104 (42:57)-Niederlage seiner Washington Wizards gegen die New York Knicks nicht verhindern. Der 22-Jährige war in der heimischen Capital One Arena aber mit 16 Zählern in 24 Minuten bester Werfer. Wagner war vor der für die deutsche Nationalmannschaft ernüchternd verlaufenden Weltmeisterschaft in China von Bundestrainer Henrik Rödl aus dem Kader gestrichen worden. Die 74. Saison der NBA startet am 22. Oktober. (dpa)

Spielbericht auf NBA.com

