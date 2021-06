Trotz Paris-Aus

vor 17 Min.

Kohlschreiber "Stand jetzt" nicht nach Stuttgart

Kohlschreiber verzichtet sehr wahrscheinlich auf einen Start beim Rasen-Turnier in Stuttgart.

Trotz seines Ausscheidens in der dritten Runde der French Open wird Philipp Kohlschreiber in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich nicht beim Rasen-Turnier in Stuttgart antreten.

"Ich würde Stand jetzt sagen, dass ich nicht nach Stuttgart gehe", sagte Kohlschreiber nach seiner Dreisatz-Niederlage gegen den Argentinier Diego Schwartzman. Dabei klagte der 37-Jährige über Adduktorenprobleme. "Das Match gegen Aslan Karazew in der Runde zuvor hat mir dann doch etwas mehr abverlangt", sagte der Augsburger. Der Mercedes Cup in Stuttgart beginnt am Dienstag. Kohlschreiber hätte sich gute Chancen auf eine Wildcard ausrechnen können. Nun wird der Routinier aber wohl ein paar Tage Pause einlegen, um dann beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle ab dem 14. Juni wieder auf den Tennisplatz zurückzukehren. © dpa-infocom, dpa:210605-99-874406/2 (dpa) Mercedes Cup

Themen folgen