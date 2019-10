vor 22 Min.

Turnerin Chusovitina zum achten Mal bei Olympischen Spielen

Wird zum achten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen: Die usbekische Turnerin Oksana Chusovitina.

Turn-Olympiasiegerin Oksana Chusovitina wird im kommenden Jahr mit dann 45 Jahren ihre achten Olympischen Spiele erleben, gab der Turn-Weltverband FIG nach Abschluss der Weltmeisterschaften in Stuttgart bekannt.

Chusovitina hatte in der Qualifikation zum Auftakt der WM als Zwölfte das Sprung-Finale verpasst und damit scheinbar alle Hoffnungen auf einen erneuten Olympia-Start ad acta legen müssen. Auch im Mehrkampf war die Usbekin auf Platz 87 (48,433 Punkte) nicht unter den besten 20 Athletinnen, die nicht einem der in Riegenstärke für Olympia 2020 in Tokio qualifizierten zwölf Teams angehörten.

Da aber auch elf der zwölf Medaillengewinnerinnen der WM-Finals von Stuttgart in den Olympia-Teams turnten, rutschte Chusovitina entsprechend des überaus komplizierten Reglements als Nachrückerin ins Olympia-Feld und schreibt damit in Tokio Turn-Geschichte. Noch nie zuvor hat eine Turnerin an acht Olympischen Spielen teilgenommen. Die bisherige Rekordhalterin war die 2006 bis 2012 auch für Deutschland turnende Chusovitina selbst mit bislang sieben Olympia-Einsätzen. (dpa)

FIG-Beschreibung der neuen Elemente

Homepage zur Turn-WM

WM-Zeitplan

WM-Tickets

News zur Turn-WM

FIG-Homepage zur WM

Mitteilung FIG zu Chusovitina

Themen folgen