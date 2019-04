vor 35 Min.

Turnier in Hamburg keine Europameisterschaft

Am Hamburger Rothenbaum wird es nun doch keine Titelkombination aus Hamburg Open und European Championship geben:

Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wird nun doch nicht als Europameisterschaft ausgetragen.

Die Titelkombination aus Hamburg Open und European Championship sei bei der Spielervereinigung ATP "nicht erwünscht gewesen", sagte Turnierveranstalter Peter-Michael Reichel der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit Berichte Hamburger Medien.

"Wir haben den Titel im Januar bei der ATP eingereicht, und er ist auch bestätigt worden", sagte Reichel. Danach habe es aber Beschwerden anderer Veranstalter gegeben. Hintergrund: Mit den Konkurrenzen in Rom, Madrid und Monte Carlo gibt es in Europa drei Turniere, die einen höheren Status haben als die Veranstaltung am Rothenbaum.

Das Turnier in der Hansestadt, das vom 20. bis zum 28. Juli stattfindet, soll laut Reichel jetzt Hamburg European Open heißen. "Wir sind derzeit im Finetuning", sagte der Veranstalter. (dpa)

