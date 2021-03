12.03.2021

Van der Poel gewinnt dritte Etappe bei Tirreno-Adriatico

Mathieu van der Poel hat die dritte Etappe bei der italienischen Rundfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen.

Am Freitag setzte sich der 25 Jahre alte Cross-Weltmeister aus den Niederlanden nach 189 Kilometern von Montociano nach Gualdo Tadino durch und landete vor dem Belgier Wout van Aert und dem Italiener Davide Ballerini.

In der Gesamtwertung verteidigte van Aert seine Führung vor Tagessieger van der Poel und dem französischen Weltmeister Julian Alaphilippe. Am Samstag folgt die vierte Etappe über 148 Kilometer von Terni nach Prati di Tivo. Das Rennen endet am Dienstag nach sieben Etappen in San Benedetto del Tronto.

