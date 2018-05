vor 39 Min.

Vegas gewinnt gegen San Jose nach Verlängerung Sonstige Sportarten

Die Vegas Golden Knights haben in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen Auswärtssieg gefeiert.

Das Team aus der US-Glücksspielstadt besiegte die San Jose Sharks im dritten Spiel der Serie knapp mit 4:3 (0:0, 3:1, 0:2, 1:0) nach Verlängerung. Den Siegtreffer in der Overtime erzielte William Karlsson nach 8:17 Minuten. Jonathan Marchessault (34. Minute) verbuchte ein Tor und zwei Torvorlagen beim Erfolg der Golden Knights. In der Best-of-Seven-Serie liegt Vegas nach drei Spielen mit 2:1 in Führung. Das vierte Spiel wird ebenfalls in Kalifornien ausgetragen.

Tampa Bay Lightning gewann gegen die Boston Bruins 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Tampa Bays Braydon Point (60.) erzielte einen Treffer und bereitete drei weitere vor. In der Best-of-Seven-Serie steht es nach dem Heimsieg von Tampa nun 1:1. Das dritte Spiel ist in Boston angesetzt.

