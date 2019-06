Veranstalter in Halle planen trotz Problemen für Zukunft

Tennisspielerin Julia Görges präsentiert sich vor Wimbledon in guter Form.

Titelkämpfe in Düsseldorf

Deutsche Florettfechterinnen verpassen EM-Bronze

Einmal Silber und zweimal Bronze - so lautet die Bilanz der deutschen Fechter vor dem EM-Schlusstag in Düsseldorf. Das weibliche Florett-Team wird am Freitag Vierter, die Degenherren belegen Platz sieben.