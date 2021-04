Verletzter Hanfmann muss in München aufgeben

Tennis-Profi Yannick Hanfmann hat seine Chance auf einen Viertelfinaleinzug beim ATP-Sandplatzturnier in München nicht wahrnehmen können.

Der 29-Jährige konnte wegen Nackenbeschwerden am Donnerstag nicht zu seiner Achtelfinalpartie gegen Filip Krajinovic antreten. Der an Nummer vier gesetzte Serbe erreichte damit kampflos die Runde der letzten Acht.

Neben dem topgesetzten Alexander Zverev wird trotzdem noch ein weiterer deutscher Profi ins Viertelfinale einziehen. Denn am Donnerstag (12.00 Uhr) treffen bei den BMW Open der an Nummer sieben eingestufte Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer aufeinander. Der zweimalige München-Sieger Zverev hatte sein erstes Spiel am Mittwoch gegen den Litauer Ricardas Berankis sicher in zwei Sätzen gewonnen. Zverevs Gegner im Kampf um den Halbfinaleinzug ist der Weißrusse Ilja Iwashka.

