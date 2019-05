vor 6 Min.

VfB Friedrichshafen geht in Volleyball-Finale in Führung

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind noch einen Sieg vom ersten deutschen Meistertitel seit 2015 entfernt.

Der DVV-Pokalsieger vom Bodensee gewann vor 3.350 Zuschauern in der Friedrichshafener Arena das dritte Playoff-Finalspiel gegen Titelverteidiger Berlin Volleys mit 3:1 (31:29, 25:21, 13:25, 25:19) und ging in der "Best-of-Five"-Serie mit 2:1 in Führung. Damit kann der VfB schon in der vierten Partie am Mittwoch (18.30 Uhr/Sport1) in Berlin für die Entscheidung sorgen. (dpa)

