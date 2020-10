vor 1 Min.

Vielseitigkeitsreiterin Klimke nah am fünften Meistertitel

Für Ingrid Klimke läuft bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter alles nach Plan. Konkurrenz macht der 52-jährigen vor allem Ex-Weltmeisterin Sandra Auffahrt.

Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke hat die fünfte deutsche Meisterschaft im Visier. Bei den Titelkämpfen im niedersächsischen Luhmühlen liegt die zweifache Europameisterin aus Münster nach dem Geländeritt auf Asha P mit 24,9 Strafpunkten auf dem ersten Platz.

Härteste Rivalin der 52-Jährigen ist Sandra Auffahrth (Ganderkesee), die mit Viamant du Matz (26,6) und Let's Dance (28,7) die Plätze zwei und vier belegt.

"Ich kann heute Nacht gut schlafen", sagte Klimke vor dem abschließenden Springen am Sonntag, in das sie auch mit Siena Just do it auf Rang fünf (32,5) aussichtsreich startet. Die ehemalige Weltmeisterin Sandra Auffahrt zeigte sich nach dem knapp vier Kilometer langen Ritt durch die Westergellersener Heide ebenfalls zufrieden: "Beide Pferde waren schnell und pfiffig unterwegs." Die letzte Teildisziplin liege sowohl Viamant du Matz als auch Let's Dance. "Ich habe zwei gute Springer dabei", sagte die 33-Jährige.

Beste Aussichten auf Rang drei in der DM-Wertung hat Sophie Leube mit Jadore Moi (33,7). Die 33-Jährige aus Hamm ist im Zwischenklassement Sechste. Allerdings würden der vor ihr platzierte Australier Andrew Hoy mit Vassily de Lassos sowie Auffahrth und Klimke mit einem ihrer beiden Pferde nicht in die Rangfolge eingehen. "Ich wollte eine gute und sichere, aber auch schnelle Runde reiten", sagte die ehemalige Schülerin von Ingrid Klimke.

Die Meisterschaften sind in diesem Jahr nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in den Sommer 2021 der einzige bedeutsame Titelkampf für die deutschen Reiter. Wegen der Corona-Pandemie und der Hygieneregeln sind keine Zuschauer zugelassen. "Gerade in diesem Jahr ist eine deutsche Meisterschaft sehr wichtig", sagte Ingrid Klimke: "Es ist total super, dass das Turnier stattfindet." Auch Bundestrainer Hans Melzer zeigte sich angetan. "Wir haben ein qualitätsvolles Starterfeld auf einem qualitätsvollen Kurs", sagte der Nationalcoach.

Für Michael Jung, der mit Chipmunk nach dem Geländeritt von Rang zwei auf Platz 21 zurückfiel, war das Fehlen des Publikums etwas Besonderes. "Für Reiter und Pferd ist es eine ganz andere Atmosphäre", sagte der dreimalige Olympiasieger aus Horb.

© dpa-infocom, dpa:201003-99-810374/3 (dpa)

Olympia-Kader Vielseitigkeit

Mitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereingung FN

Mitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN zu den Zuschauern

Ergebnisse nach der Dressur

Themen folgen