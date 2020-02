17:58 Uhr

Vier deutsche Ringerinnen mit Bronze-Chancen bei EM

Rom (dpa) - Die Ringerinnen Laura Mertens, Anna Schell, Ellen Riesterer und Aline Rotter-Focken haben bei den Europameisterschaften in Rom Chancen auf Bronze.

Mertens (Dormagen/-59 Kilogramm) und Schell (Unterföhring/-68) verloren die Halbfinals in ihren Gewichtsklassen und stehen in den Duellen um Rang drei. Riesterer ( Freiburg/-55) unterlag im Viertelfinale, kämpft aber ebenso um Rang drei. Die frühere Weltmeisterin Rotter-Focken verlor in der Kategorie bis 76 Kilogramm ihr Auftaktmatch gegen Titelverteidigerin Yasemin Adar. Weil die Türkin danach das Finale erreichte, kann die Krefelderin aber in der Hoffnungsrunde ran. (dpa)



