vor 2 Min.

Viertelfinal-Drama um Deutsches Baseballteam

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat den Einzug ins Halbfinale der Heim-EM verpasst.

In einem nervenaufreibenden Viertelfinale in Bonn unterlag der Gastgeber dem zehnmaligen Europameister Italien mit 5:7. Nach einem fulminanten Start mit vier Runs im ersten Durchgang, darunter ein Homerun von Pascal Amon, musste Deutschland im neunten und letzten Inning den Walk-Off-Homerun der Italiener hinnehmen.

Für das Nationalteam geht es nun in der Platzierungsrunde am Samstag (11.00 Uhr) gegen Frankreich darum, die Chance auf die Olympia-Teilnahme zu wahren. Die besten fünf Teams der EM bestreiten mit dem Afrikameister Südafrika in Italien vom 18. bis 22. September das Qualifikationsturnier für die Sommerspiele 2020 in Tokio. (dpa)

Baseball-EM

Deutscher Baseball und Softball Verband

