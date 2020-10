23.10.2020

Vierter Sieg in Serie: Bayern-Basketballer schlagen Piräus

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague den vierten Sieg im fünften Spiel eingefahren.

Durch den 74:68 (39:34)-Erfolg gegen Olympiakos Piräus wiederholten die Münchner den Heimsieg gegen den griechischen Top-Club aus dem Vorjahr (85:82) und springen an die Tabellenspitze. Bester Werfer des Spiels war Bayern-Profi Wade Baldwin mit 18 Punkten.

Sein Trainer Andrea Trinchieri sagte: "Wir haben nicht so gespielt, wie wir es geplant hatten. Aber ich freue mich für meine Mannschaft. Sie hat eine solide Leistung in der Verteidigung gezeigt und insgesamt gut reingefunden."

Die Bayern begannen im Audi Dome vor leeren Rängen konzentriert. Zwischenzeitlich setzten sie sich auf 31:22 (13.) ab. Unmittelbar danach leistete sich das Team allerdings eine kurze Schwächephase. Der zweimalige Euroleague-Sieger kam auf 32:33 heran, doch von diesem Zwischenspurt erholten sich die Münchner rasch.

Aus der Kabine kamen die Hausherren wieder wacklig, so dass Piräus zunächst der 41:41-Ausgleich gelang (22.). Später gingen die Gäste dann sogar kurzzeitig in Führung (49:50/25.). Bayern meldete sich aber erneut zurück und ging mit einem Acht-Punkte-Vorsprung in den Schlussabschnitt (61:53). Obwohl Piräus es in der Schlussphase noch einmal mit aller Macht versuchte, behauptete München die Führung.

