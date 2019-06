Volleyballerinnen mit klarem Sieg zum Vorrunden-Abschluss

Tennis-Turnier

Struff nach Halle-Aus traurig: "Enttäuschung überwiegt"

Nach seinen guten letzten Wochen hatte Jan-Lennard Struff in Halle auch den Weltranglisten-Neunten Karen Chatschanow am Rande einer Niederlage. Am Ende reichte es aber nicht - und die Enttäuschung überwog.