vor 18 Min.

Von Arnim neuer Präsident des Deutschen Tennis Bundes

Dietloff von Arnim ist neuer Präsident des Deutschen Tennis Bunds.

Der langjährige Organisator des World Team Cups in Düsseldorf tritt die Nachfolge von Ulrich Klaus an.

Klaus hatte am Sonntagvormittag seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit zurückgezogen, nachdem in den Tagen zuvor von Arnim überraschend als Gegenkandidat aufgetreten war. Nach Informationen des "Tennis Magazins" erhielt von Arnim am Sonntag bei der digital durchgeführten Mitgliederversammlung 108 Ja-Stimmen, es gab keine Gegenstimmen und 17 Enthaltungen. Von Arnim war bislang Präsident des Tennis-Verbands Niederrhein.

Klaus hatte den DTB seit November 2014 geführt und vor allem dafür gesorgt, dass die Streitigkeiten innerhalb des Verbandes beendet wurden. Von Arnim will besonders die Kommunikation des Verbandes verbessern und sich dafür einsetzen, dass trotz der Corona-Krise deutschlandweit Tennis gespielt werden kann. "Ich glaube, wir müssen lauter sagen, dass Tennisspielen zu Corona-Zeiten nicht das Problem ist, sondern Teil der Lösung", hatte von Arnim im Vorfeld in einem Interview des Deutschlandfunks gesagt.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-243555/2 (dpa)

