vor 5 Min.

Vorjahresfinalist Medwedew locker ins Achtelfinale

Vorjahresfinalist Daniil Medwedew hat bei den US Open ohne Probleme das Achtelfinale erreicht.

Der an Nummer drei gesetzte Russe setzte sich in New York gegen den 21 Jahre alten Amerikaner J.J. Wolf mit 6:3, 6:3, 6:2 durch. Medwedew benötigte nur 1:48 Stunden für seinen Erfolg. Der 24-Jährige trifft nun am Montag auf den Gewinner des Tennis-Duells zwischen dem Amerikaner Frances Tiafoe und Marton Fucsovics aus Ungarn.

Im vergangenen Jahr hatte Medwedew in einem spektakulären Finale in fünf Sätzen gegen den Spanier Rafael Nadal verloren.

© dpa-infocom, dpa:200905-99-444864/2 (dpa)

