Vorjahresfinalistin Muguruza in Melbourne im Achtelfinale

Vorjahresfinalistin Garbiñe Muguruza ist bei den Australian Open mit einer beeindruckenden Leistung ins Achtelfinale eingezogen.

Die 27 Jahre alte spanische Tennisspielerin gewann in Melbourne gegen Sarina Dijas aus Kasachstan mit 6:1, 6:1. Muguruza benötigte lediglich 56 Minuten für ihren Erfolg.

Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft Muguruza auf die US-Open-Siegerin Naomi Osaka. Die Japanerin setzte sich gegen Ons Jabeur aus Tunesien mit 6:3, 6:2 durch. Jabeur hatte in der ersten Runde die Deutsche Andrea Petkovic bezwungen.

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden auch die an Nummer sieben gesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka (6:3, 6:1 gegen die Amerikanerin Ann Li) und die an Nummer 19 gesetzte Tschechin Marketa Vondrousova (6:2, 6:4 gegen Sorana Cirstea aus Rumänien). Deutsche Spielerinnen sind in Melbourne nicht mehr dabei.

