Italienerin Giorgi gewinnt Tennis-Turnier von Montreal

Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova hat den Titel beim Damentennis-Turnier in Montreal verpasst.

Die Tschechin verlor im Endspiel 3:6, 5:7 gegen die Italierin Camila Giorgi. Die Weltranglisten-71. hatte jüngst im Achtelfinale der Olympischen Spiele schon gegen Pliskova gewonnen.

Für die 29-Jährige war es der insgesamt dritte Turniersieg und der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Die Veranstaltung war mit gut 1,8 Millionen Dollar dotiert und diente der Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in zwei Wochen in New York.

