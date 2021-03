12:22 Uhr

Wagner: Noch keine Entscheidung über Teilnahme am Draft

Will sich mit einer Entscheidung über die Teilnahme am NBA-Draft Zeit lassen: Franz Wagner beim Dunking.

Das deutsche Basketball-Talent Franz Wagner will sich mit einer Entscheidung über die Teilnahme am NBA-Draft in diesem Jahr noch Zeit lassen.

Der Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner (Washington Wizards) spielt vom 20. März an für die Michigan Wolverines bei der US-Collegemeisterschaft, erst danach wird sich der 19-Jährige zu seiner Zukunft äußern. "Mein kompletter Fokus liegt auf Samstag und unserem Erstrundenspiel. Alles andere kommt von ganz alleine, das habe ich über die Jahre so gelernt", sagte Wagner in einem Interview von "Spox" und DAZN.

Wagner gilt mit seinem Collegeteam als Mitfavorit beim wichtigsten College-Turnier der USA, dem sogenannten "March Madness". Bruder Moritz verlor 2018 mit Michigan das Finale und wagte nach der Draft-Einstufung auf Platz 25 den Sprung in die beste Basketball-Liga der Welt. Franz Wagner würde das gerne toppen. Dies sei "auf jeden Fall" ein Ziel, sagte er. "Und natürlich ein Sieg mehr bei March Madness."

© dpa-infocom, dpa:210320-99-899787/2 (dpa)

Wagner-Interview bei spox

Profil Franz Wagner

Übersicht March Madness

Themen folgen