vor 53 Min.

Waliser Mark Williams zum dritten Mal Snooker-Weltmeister Sonstige Sportarten

Der Waliser Mark Williams ist zum dritten Mal Snooker-Weltmeister.

Im Duell mit dem Schotten John Higgins gewann der 43-Jährige im englischen Sheffield mit 18:16 und sicherte sich damit seinen dritten Titel nach 2000 und 2003.

"The Welsh Potting Machine", wie Williams genannt wird, hatte die ersten drei Sessions des Endspiels für sich entschieden und am Montagabend bei einem Vorsprung von 15:10 zunächst fünf Frames in Serie verloren. Beim Stand von 15:15 drehte Williams dann aber auf und siegte. Higgins musste sich wie im Vorjahr gegen den Ranglistenersten Mark Selby im Endspiel geschlagen geben und verpasste damit seinen fünften WM-Titel nach 1998, 2007, 2009 und 2011.

Bei der 17 Tage dauernden Weltmeisterschaft im Crucible Theatre von Sheffield hatte Williams vor allem durch sein exzellentes Lochspiel bestochen und am grünen Snookertisch kein Risiko gescheut. Der Waliser darf sich als Weltmeister über ein Preisgeld von 425 000 Pfund (etwa 480 000 Euro) freuen. Für Higgins gibt es weniger als die Hälfte (180 000 Pfund). Mit der Weltmeisterschaft endet die Snooker-Saison. (dpa)

Informationen zur Snooker-WM 2018

Snooker-Weltrangliste

Turniere auf der Snooker-Tour

World Snooker auf Twitter

Spielplan Snooker-WM

Live-Ergebnisse

Themen Folgen