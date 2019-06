vor 20 Min.

Walkenhorst denkt über Karrierefortsetzung nach

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat die Hoffnung auf eine mögliche Fortsetzung ihrer eigentlich beendeten Karriere noch nicht aufgegeben.

"Dass ich mich jetzt bereits wieder so gut fühle, ist überraschend. Beachvolleyball war und ist mein Leben und ich würde natürlich wieder gerne anfangen zu spielen", sagte die 28-Jährige in einem Interview der Deutschen Sporthilfe. "Ob nur national oder aber auf der internationalen Tour oder ob ich sogar nochmal vier Jahre weitermache bis Paris 2024, das wird sich zeigen. Ganz die Finger vom Ball lassen kann ich jedenfalls noch nicht." In Paris finden in fünf Jahren die Olympischen Spiele statt.

Walkenhorst hatte ihre Laufbahn Anfang dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen beendet. 2016 war sie in Rio de Janeiro mit Laura Ludwig Olympiasiegerin geworden. 2017 hatten die beiden den WM-Titel geholt. (dpa)

