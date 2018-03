vor 2 Min.

Warriors-Coach: Superstar Curry fehlt bei Playoff-Auftakt

NBA-Meister Golden State Warriors muss zum Start der Playoffs im April auf Basketball-Superstar Stephen Curry verzichten.

"Er wird auf keinen Fall in der ersten Runde spielen können. Wir werden ihn in drei Wochen wieder untersuchen", sagte Trainer Steve Kerr.

Curry, Spielmacher der Kalifornier, hatte sich am Wochenende eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass der 30-Jährige mindestens drei Wochen ausfallen wird. Die erste K.o.-Runde beginnt am 14. April.

Curry kann aktuell zumindest ohne Krücken laufen und hofft noch auf einen Einsatz zum Playoff-Start. "Hoffentlich liegt der Trainer falsch und ich kann schnell zurückkommen", sagte Curry, der "positiv bleiben" will. "Ich werde jetzt in der Reha meinen Job machen und abseits des Feldes alles für das Team tun." Gerade vor der aktuellen Zwangspause hatte der Point Guard sechs Spiele wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, auch im Dezember musste er elf Begegnungen aussetzen. "Das ist natürlich schon frustrierend", sagte Curry.

An den sportlichen Zielen der Warriors würde sich trotz seiner Zwangspause nichts ändern. Er werde noch vor Saisonende zurückkehren und "alles tun, damit unser Team wieder die Meisterschaft gewinnt", betonte Curry. Allerdings haben die Warriors weitere Sorgen, bei der 91:110-Niederlage gegen die Utah Jazz am Sonntag fehlten auch die All-Stars Kevin Durant, Draymond Green und Klay Thompson. Zumindest Durant und Green sollen schon am Dienstag wieder einsatzfähig sein. (dpa)

