vor 51 Min.

Warriors-Star Durant fehlt weiter bei NBA-Finals

NBA-Champion Golden State Warriors muss in der Finalserie gegen die Toronto Raptors weiter auf Basketball-Star Kevin Durant verzichten.

"Kevin wird morgen nicht spielen können", sagte Warriors-Coach Steve Kerr auf der Pressekonferenz. Der 30 Jahre alte Durant laboriert an einer komplizierten Wadenverletzung und hatte bereits im Halbfinale alle Begegnungen verpasst. Vor dem dritten Final-Spiel am Mittwoch im kalifornischen Oakland steht es in der Best-of-Seven-Serie 1:1. (dpa)

Informationen zur Serie auf nba.com

Kader der Toronto Raptors

Kader der Golden State Warriors

Profil Kevin Durant

Themen Folgen