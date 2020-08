vor 1 Min.

Wegen Gewitter: Triathlon mit Kienle abgebrochen

War beim abgebrochenen Triathlon in Davos am Start: Sebastian Kienle.

Eines der ganz wenigen Triathlon-Rennen in diesem Jahr ist wegen eines Gewitters am Samstag in der Schweiz frühzeitig abgebrochen worden.

Bei der Challenge Davos traten unter anderen der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle und die Hawaii-Vierte des vergangenen Jahres, Laura Philipp, an. Nach dem Start unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften wegen der Corona-Pandemie sorgte ein Gewitter für den Abbruch des Rennens.

"Es ist natürlich wahnsinnig enttäuschend", sagte Philipp. Die 33-Jährige aus Heidelberg betonte aber auch: "Das war definitiv die richtige Entscheidung." Nun gebe es erstmal Kaffee und Kuchen, sagte Philipp bei Instagram.

Wegen niedriger Temperaturen und heftigen Regens waren zuvor bereits die Abfahrten bei dem Höhen-Triathlon über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen auf der zweiten Teilstrecke neutralisiert worden.

© dpa-infocom, dpa:200829-99-354442/3 (dpa)

