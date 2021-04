Wellbrock mit Weltjahresbestzeit über 1500 Meter Freistil

Freistilschwimmer Florian Wellbrock hat die Weltjahresbestzeit über 1500 Meter aufgestellt und damit seine gute Form im Olympia-Jahr untermauert.

Der 23-Jährige schlug bei der finalen Qualifikation für die Sommerspiele nach 14:36,45 Minuten an. Er war damit fast vier Sekunden schneller als der Italiener Gregorio Paltrinieri bei seiner bisherigen Bestmarke 2021. Seinen eigenen deutschen Rekord verpasste Wellbrock in Berlin um 30 Hundertstelsekunden.

Wellbrock ist Goldkandidat für die Olympischen Spielen in Tokio, die am 23. Juli beginnen sollen. 2019 hatte Wellbrock bei den Weltmeisterschaften in Südkorea die Goldmedaille über seine Paradestrecke gewonnen. Zudem siegte er über zehn Kilometer im Freiwasser und war damit der erste Schwimmer, der bei einer WM einen Einzeltitel im Becken und im Freiwasser holte.

Der gebürtige Bremer aus der starken Magdeburger Trainingsgruppe von Teamchef Bernd Berkhahn präsentierte sich schon vor den Rennen in der Hauptstadt zuletzt in bestechender Form. Am 11. April stellte der Langstreckenspezialist über seine Nebenstrecke 400-Meter-Freistil in 3:44,35 Minuten eine Weltjahresbestzeit auf.

Durch Wellbrocks Weltjahresbestmarke endete die Tokio-Qualifikation für die deutschen Schwimmer mit einem internationalen Achtungszeichen. In der Hauptstadt hatten zuvor Annika Bruhn, Lucas Matzerath, Damian Wierling und Christian Diener auf den letzten Drücker die Einzel-Norm für die Sommerspiele geknackt. Wellbrock und sieben weitere Sportler haben ihr Tokio-Ticket schon lange sicher. Im Qualifikations-Zeitraum im April hatten vor den Wettkämpfen in Berlin noch sieben Athletinnen und Athleten nachgezogen.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-251605/3 (dpa)

