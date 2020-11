vor 17 Min.

Weltmeister Wright und Engländer Wade stehen im Finale

Der schottische Darts-Weltmeister Peter Wright hat bei der EM in Oberhausen das Halbfinale erreicht.

Der schottische Weltmeister Peter Wright und der englische Ex-Champion James Wade haben das Endspiel bei der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen erreicht.

"The Machine" Wade bezwang bei den offenen Meisterschaften den Südafrikaner Devon Petersen mit 11:10, "Snakebite" Wright legte im Anschluss vor fast leeren Rängen mit einem 11:8 gegen den Waliser Jonny Clayton nach. Die EM ist eines der wichtigsten Turniere des Darts-Jahres, Wade hatte das Turnier vor zwei Jahren in Dortmund bereits gewonnen.

Für die deutschen Profis Max Hopp und Gabriel Clemens setzte es bei dem Heimturnier ein frühes Aus. Hopp hatte in der ersten Runde mit 5:6 gegen Clayton verloren, Clemens unterlag Paradiesvogel Wright zum Auftakt mit 3:6. Schon am kommenden Wochenende kann das Duo nach den Niederlagen bei der Team-WM in Salzburg Wiedergutmachung betreiben.

© dpa-infocom, dpa:201031-99-161034/3 (dpa)

Auslosung der PDC

PDC-Profil von Max Hopp

PDC-Profil von Gabriel Clemens

Turnierinformationen

Order of Merit

European Tour Order of Merit

Themen folgen