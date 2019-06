vor 33 Min.

Wimbledon-Überraschung Brown peilt Top 100 an

Dustin Brown will sich in der Weltrangliste weiter nach oben spielen.

Tennisprofi Dustin Brown hat sich nach seinen überraschenden Erfolgen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon die Top 100 der Weltrangliste zum Ziel gesetzt.

"Ich würde liebend gerne im Einzel wieder unter die ersten hundert der Weltrangliste kommen. Ich kann da auf jeden Fall mitspielen", sagte der 28-Jährige aus Winsen/Aller der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und betonte: "Und das große Ziel ist natürlich, hier im nächsten Jahr im Hauptfeld zu sein und nicht durch die Qualifikation zu müssen."

Brown stand vor dem Rasenturnier in London auf Platz 189. Mit drei Siegen in der Qualifikation hatte der Deutsch-Jamaikaner das Hauptfeld erreicht. Gegen den ehemaligen Wimbledon-Champion Lleyton Hewitt aus Australien hatte er mit seinem Erfolg in der zweiten Runde für eine große Überraschung gesorgt und sich kurzzeitig zum neuen Publikumsliebling aufgeschwungen. Durch eine Niederlage gegen den Franzosen Adrian Mannarino verpasste Brown das Achtelfinale.

"Ich muss jetzt dranbleiben und einfach weiterspielen und darf nicht verzweifeln, weil ich hier in der dritten Runde verloren habe. Das war natürlich eine Riesenchance, weil das Feld nach den vielen Überraschungen offen war", sagte Brown der "FAZ". Insgesamt sei es aber "schon sehr gut gelaufen hier für mich", betonte er. (dpa)

