Weltranglisten-Erste Barty in dritter Runde

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty steht beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der dritten Runde.

Die Australierin besiegte die Russin Anna Blinkowa 6:4, 6:3.

Barty trifft am Samstag auf die Tschechin Katerina Siniakova, die zuletzt beim Damen-Turnier in Bad Homburg das Finale erreicht hatte. Bei den Damen sind bereits mehrere Mitfavoritinnen in Wimbledon ausgeschieden oder gar nicht erst in London dabei.

© dpa-infocom, dpa:210701-99-222940/2 (dpa)

