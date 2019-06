vor 40 Min.

Zahlen zur 100. Tour de France

Am Samstag startet die Tour de France zum 100.

Mal. Die Nachrichtenagentur dpa hat zum Anlass des Jubiläums Zahlen über das bedeutendste Radrennen der Welt, das diesmal auf Korsika in Porto Vecchio beginnt, zusammengestellt:

426 678Kilometer wurden bisher in 99. Ausgaben zurückgelegt. Das ist länger als die Distanz zwischen Erde und Mond.

14 798Radprofis waren am Start, 8357 kamen bis ins Ziel. Diesmal sind zehn deutsche Profis mit von der Partie.

471Kilometer war die längste, je gefahrene Etappe von Nantes nach Paris (1903 und 1904)

254 Träger des Gelben Trikots gab es bisher, von Eugène Christophe (Frankreich) bis Bradley Wiggins (Großbritannien).

19Mal startete die Tour im Ausland, dreimal in Deutschland: 1965 in Köln, 1980 in Frankfurt und 1987 in (West-) Berlin

2 023 300Euro werden an Preisgeld verteilt. Der Gesamtsieger erhält 450 000 Euro, jeder Etappengewinner 8000 Euro, der 20. noch 200 Euro. Von Platz 91 an gibt es für jeden Fahrer, der in Paris ankommt, noch 400 Euro.

4500Personen umfasst in diesem Jahr der Tour-Tross, bestehend aus Mitgliedern der Sportgruppen, Organisation, Teilnehmern der Werbekarawane und Medienvertretern.

14 000Gendarmen sind im Einsatz. Ständig dabei: Die 47 Motorrad-Polizisten der Präsidentengarde. (dpa)

Themen Folgen