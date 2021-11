NHL sagt Eishockey-Spiele der Islanders ab

In der NHL muss ein weiteres Team wegen zu vieler Coronafälle pausieren.

Bis mindestens Dienstag finden keine Partien unter Beteiligung der New York Islanders statt, teilte die National Hockey League mit.

Grund sei ein weiterer Spieler auf der Corona-Liste und bis zu acht Eishockey-Profis, die deswegen möglicherweise nicht zur Verfügung stünden.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Liga drei Partien der Ottawa Senators abgesagt, weil in der Mannschaft von Nationalspieler Tim Stützle elf Personen auf der Corona-Liste der NHL standen. Die Senators waren das erste Team in den großen Ligen NFL, NBA und NHL, die seit dem Saisonstart eine Zwangspause einlegen mussten.

Insgesamt sind derzeit fünf Partien betroffen, drei der Senators und zwei der Islanders. Die Liga teilte mit, man werde den Hauptrunden-Spielplan der Islanders anpassen. In der vergangenen Saison musste die Liga 51 Partien absagen oder verschieben. Theoretisch könnten zu viele Verschiebungen durch Corona dazu führen, dass die NHL die Saison nicht für die Olympischen Spiele in Peking unterbricht und die Zeit für Nachholtermine nutzt. Diese Entscheidung muss nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP bis zum 10. Januar 2022 getroffen werden.

© dpa-infocom, dpa:211127-99-168970/3 (dpa)

Tabellen NHL

Profil Thomas Greiss

Profil Philipp Grubauer

Profil Nico Sturm

Profil Stützle

NHL-Spielplan

Profil Leon Draisaitl

Profil Moritz Seider

Corona-Regeln NHL Saison 2021/2022

Wichtige Termine der NHL-Saison