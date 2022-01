Große Chance: NFL nominiert Dabo für Talenteprogramm

Der deutsche Profi Marcel Dabo kann vom Sprung in die stärkste Football-Liga der Welt träumen.

Einen Tag nach seinem 22. Geburtstag nominierte die NFL den Cornerback von den Stuttgart Surge für ihr International Pathway Program.

Damit bekommt Top-Talent Dabo ein Trainings-Ticket und somit die Chance auf einen Platz in einem Team der National Football League. Dabo ist unter 13 Spielern aus neun Ländern der einzige Deutsche, der für das lukrative Programm des Jahres 2022 nominiert wurde. Der Cornerback, der schon in das All-Star-Team der European League of Football (EFL) gewählt wurde, darf im Februar zur IMG Academy in Florida reisen und kann sich später bei den Scouts für ein NFL-Team empfehlen.

"Ich habe den ersten Schritt gemacht. Noch ist es ein langer Weg zu meinem Ziel, aber durch die European League of Football habe ich eine gute Basis dafür geschaffen", sagte Dabo laut EFL-Mitteilung. "Ich denke, dass ich die Reife mitbringe, um auf dem Level mitzuhalten. In die NFL zu kommen, ist ein Riesending für jeden Athleten in Europa", meinte der gebürtige Reutlinger.

