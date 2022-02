NFL-Star Kamara unter Prügel-Verdacht: Gerichtstermin steht

NFL-Star Alvin Kamara muss sich am 8.

März vor Gericht verantworten, weil er zusammen mit anderen einen Mann geschlagen und schwer verletzt haben soll.

Bei einer Verurteilung drohen den Footballprofi nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP zwischen einem und fünf Jahren Gefängnis. Der Runningback der New Orleans Saints war am Sonntag nach dem Pro Bowl von der Polizei verhört und zunächst festgenommen worden. Er hinterlegte eine Kaution in Höhe von 5000 US-Dollar und ist bis zu seinem Gerichtstermin auf freiem Fuß.

Kamaras Anwalt sagte in einer der Deutschen Prese-Agentur vorliegenden Stellungnahme, man werde eine eigene Untersuchung aller an dem Vorfall beteiligten Personen vornehmen, um die Fakten und Motive zu bestimmen. Die Vorwürfe gegen Kamara passten nicht dazu, wie sich der Footballer öffentlich und privat präsentiere. Die NFL untersucht den Vorfall nach Angaben von Medien ebenfalls. Der neue Trainer der New Orleans Saints, Dennis Allen, wollte erst weitere Informationen sammeln, bevor er sich zu den Vorwürfen gegen seinen Spieler äußert.

Details im Polizeibericht

Laut Medienberichten unter Verweis auf den Polizeibericht soll es bereits am Samstagmorgen in einem Hotel zu den Schlägen gekommen sein, als das Opfer offenbar in den gleichen Aufzug steigen wollte wie der Footballprofi und seine Begleiter. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Polizeibericht habe das Opfer weder Kamara noch seine Begleiter zu irgendeinem Zeitpunkt geschlagen, geboxt oder geschubst.

Die Polizei sagte, man habe Kamara erst am Samstagabend identifiziert und dann am Sonntag festgenommen, weil klar gewesen sei, dass er im Pro Bowl spielen werde. Der Pro Bowl ist eine Art All-Star-Spiel der NFL und findet traditionell am Wochenende vor dem Super Bowl statt.

