Australian Open Finale 2024: Sinner vs. Medwedew - Übertragung live im TV und Stream

Im Finale der Australian Open 2024 treffen Jannik Sinner und Daniil Medwedew aufeinander. Hier finden Sie alle Infos rund um die Übertragung des Endspiels im TV und Stream.

Das Finale der Australian Open 2024 steht bevor. Nach seinem beeindruckenden Coup gegen den bisherigen Titelverteidiger Novak Djokovic steht der junge Südtiroler Jannik Sinner erstmals im Endspiel eines Grand-Slam-Events. Dort trifft er auf den Russen Daniil Medwedew, der sich im Halbfinale trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Satzrückstandes gegen Olympiasieger und Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev durchsetzte und somit sein drittes Melbourne-Finale erreichte.

Für Sinner ist der Einzug ins Finale der Australian Open 2024 neben dem Davis-Cup-Sieg mit Italien im vergangenen November schon jetzt der größte Erfolg seiner Karriere. Seinen Rivalen Djokovic spielte er im Halbfinale phasenweise her, in den Grundlinienduellen hatte er stets Vorteile. Djokovic selbst räumte hinterher ein, dass Sinner "völlig verdient" gewonnen habe. Ob sich der 22-Jährige auch im Finale gegen Medwedew durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Wann steigt das Finale der Australian Open 2024? Wo wird das Endspiel zwischen Jannik Sinner und Daniil Medwedew übertragen? Alle wichtigen Infos rund um den Termin und die Übertragung der Finalrunde haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Sinner vs. Medwedew im Finale der Australian Open 2024: Dann findet das Endspiel statt

Das Finale der Australian Open 2024 steigt dem Spielplan des Turniers entsprechend am Sonntag, dem 28. Januar 2024. Planmäßig beginnt das Endspiel zwischen Jannik Sinner und Daniil Medwedew um 9.30 Uhr. Die beiden besten Männer des Turniers spielen ein Best of Five Match, das bedeutet Folgendes: Wer als Erster drei Sätze für sich entscheidet, gewinnt die Trophäe. Ausgetragen wird das Spiel um den Titel in der Rod Laver Arena in Melbourne.

Australian Open Finale 2024: Übertragung des Endspiels Sinner vs. Medwedew live im TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die Australian Open 2024 liegen im deutschen Free-TV ausschließlich bei Eurosport. Um alle Spiele verfolgen zu können, ist allerdings ein Abonnement von discovery+ (ehemals Eurosport Player) erforderlich. Die gute Nachricht: Bei Eurosport 1 gibt es einige Spiele des Turniers kostenlos live und in voller Länge zu sehen, darunter auch das Finale zwischen Sinner und Medwedew. Als TV-Experte fungiert dabei Tennis-Legende Boris Becker, der die Partie an der Seite von Kommentator Matthias Stach begleiten wird.

Darüber hinaus stellt der Sender die Übertragung der Finalrunde als Livestream im Internet zur Verfügung. Alternativ kann das Endspiel bei Eurosport 2, DAZN und natürlich discovery+ verfolgt werden, alle drei Optionen können jedoch nur gegen Bezahlung genutzt werden. Bei Eurosport werden die Highlights derweil in der Regel schon kurz nach dem Matchball präsentiert.

Hier noch einmal alle Infos rund um die Partie Sinner vs. Medwedew im Finale der Australian Open 2024 auf einen Blick:

Spiel: Jannik Sinner vs. Daniil Medwedew , Australian Open Finale 2024

vs. , Finale 2024 Datum: Sonntag, 28. Januar 2024

Sonntag, 28. Januar 2024 Uhrzeit: 9.30 Uhr MEZ

9.30 Uhr MEZ Austragungsort: Rod Laver Arena, Melbourne ( Australien )

Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im Livestream: Eurosport 2, DAZN, discovery+

Australian Open 2024: Die Bilanz der Finalisten Sinner und Medwedew

Die Bilanz der beiden Finalisten Jannik Sinner und Daniil Medwedew fällt zugunsten des Weltrangdritten aus Russland aus: Insgesamt trafen die Konkurrenten bislang neunmal aufeinander, gegenüber dem Italiener Sinner hat Medwedew dabei die Nase vorn: Er führt mit 6:3. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass Sinner die bis dato letzten drei Duelle allesamt für sich entscheiden konnte. Das Satzverhältnis lautet 9:14. Letztmals standen sich Sinner und Medwedew am 13. November 2023 im Halbfinale der ATP Finals gegenüber.