Beachvolleyball bei Olympia 2024: Zeitplan, Termine und Übertragung

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris beginnen im Juli. Bereits zum dritten Mal fungiert die französische Hauptstadt dabei als Gastgeber. Die Olympischen Spiele stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Games Wide Open". Dieses soll laut dem Veranstalter für Inklusion, Gleichheit und Verantwortung stehen. Zu den Disziplinen bei Olympia 2024 gehört auch Beachvolleyball. Die Sportart entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta zählte sie erstmals zum offiziellen Programm.

Wie sieht der Zeitplan vom Beachvolleyball bei Olympia 2024 aus? Wo und wann werden die verschiedenen Wettkampfrunden live im TV und Stream übertragen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Beachvolleyball: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 2024 in Paris

Dem Zeitplan von Olympia 2024 zufolge sollen die Wettkämpfe im Beachvolleyball vom 27. Juli bis zum 11. August 2024 ausgetragen werden. Es handelt sich um zwei Wettbewerbe, bei den Damen und Herren nehmen jeweils 24 Mannschaften am Turnier teil. Austragungsort der einzelnen Begegnungen ist das eigens für Beachvolleyball konzipierte Stade Tour Eiffel auf dem Champ de Mars in Paris. Zunächst finden Vorrundenspiele statt, ehe es mit dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale weitergeht. Am Freitag, dem 9. August 2024, steht das Finale der Damen auf dem Programm, die Herren sind einen Tag später an der Reihe. Die Termine können sich unter Umständen noch ändern.

Hier finden Sie den vorläufigen Zeitplan beim Beachvolleyball mit allen Terminen im Überblick:

Samstag, 27. Juli 2024

14 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

15 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

18 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

19 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

23 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

Sonntag, 28. Juli 2024

9 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

11 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

12 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

15 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

16 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

20 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

Montag, 29. Juli 2024

9 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

11 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

12 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

15 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

16 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

20 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

Dienstag, 30. Juli 2024

9 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

11 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

12 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

15 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

16 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

20 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

Mittwoch, 31. Juli 2024

9 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

11 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

12 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

15 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

16 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

20 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

Donnerstag, 1. August 2024

9 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

11 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

12 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

15 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

16 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

20 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

Freitag, 2. August 2024

9 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

11 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

12 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

15 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

16 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

20 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

Samstag, 3. August 2024

9 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

11 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

12 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

16 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Vorrundenspiel Herren oder Damen

18 Uhr: Herren/Damen Lucky Losers Runde - Spiel

21 Uhr: Herren/Damen Lucky Losers Runde - Spiel

22 Uhr: Herren/Damen Lucky Losers Runde - Spiel

23 Uhr: Herren/Damen Lucky Losers Runde - Spiel

Sonntag, 4. August 2024

9 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

13 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

14 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

18 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

Montag, 5. August 2024

9 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

10 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

13 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

14 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

17 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

18 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Achtelfinalspiel Herren oder Damen

Dienstag, 6. August 2024

17 Uhr: Viertelfinalspiel Herren oder Damen

18 Uhr: Viertelfinalspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Viertelfinalspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Viertelfinalspiel Herren oder Damen

Mittwoch, 7. August 2024

17 Uhr: Viertelfinalspiel Herren oder Damen

18 Uhr: Viertelfinalspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Viertelfinalspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Viertelfinalspiel Herren oder Damen

Donnerstag, 8. August 2024

17 Uhr: Halbfinalspiel Herren oder Damen

18 Uhr: Halbfinalspiel Herren oder Damen

21 Uhr: Halbfinalspiel Herren oder Damen

22 Uhr: Halbfinalspiel Herren oder Damen

Freitag, 9. August 2024

21 Uhr: Spiel um Platz 3 Damen

22.30 Uhr: Finale Damen

Samstag, 10. August 2024

21 Uhr: Spiel um Platz 3 Herren

22.30 Uhr: Finale Herren

Olympia 2024: Übertragung vom Beachvolleyball im Free-TV

Die Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 ist hierzulande schon länger in trockenen Tüchern: Die Hauptrechte liegen bei Warner Bros. Discovery, dementsprechend überträgt der Sender Eurosport 1 alle Wettkämpfe von Olympia 2024 im Free-TV. Allerdings haben die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF Sublizenzen von Warner Bros. Discovery erworben, weshalb sie die folgenden Wettkämpfe auch im Free-TV zeigen können:

Sonntag, 28. Juli 2024: Vorrunde Frauen und Männer (20 Uhr) im ZDF

Montag, 29. Juli 2024: Vorrunde Frauen (21 Uhr) in der ARD

Dienstag, 30. Juli 2024: Vorrunde Frauen und Männer im ZDF

Mittwoch, 31. Juli 2024: Vorrunde Frauen Schweiz - Deutschland (10 Uhr) in der ARD

Mittwoch, 31. Juli 2024: Vorrunde Frauen Deutschland - Tschechien (11 Uhr) in der ARD

Donnerstag, 1. August 2024: Vorrunde Frauen und Männer (15 Uhr) im ZDF

Donnerstag, 1. August 2024: Vorrunde Frauen und Männer (20 Uhr) im ZDF

Samstag, 3. August 2024: Vorrunde Frauen und Männer (9 Uhr) im ZDF

Sonntag, 4. August 2024: Achtelfinale Frauen und Männer (21 Uhr) in der ARD

Montag, 5. August 2024: Achtelfinale Frauen und Männer (9 Uhr) im ZDF

Montag, 5. August 2024: Achtelfinale Frauen und Männer (17 Uhr) im ZDF

Montag, 5. August 2024: Achtelfinale Frauen und Männer (21 Uhr) im ZDF

Dienstag, 6. August 2024: Viertelfinale Frauen und Männer (17 Uhr) in der ARD

Dienstag, 6. August 2024: Viertelfinale Frauen und Männer (21 Uhr)in der ARD

Mittwoch, 7. August 2024: Viertelfinale Frauen und Männer (21 Uhr) im ZDF

Donnerstag, 8. August 2024: Halbfinale Frauen und Männer (17 Uhr) in der ARD

Donnerstag, 8. August 2024: Halbfinale Frauen und Männer (21 Uhr)in der ARD

Freitag, 9. August 2024: Spiel um Bronze Frauen (21 Uhr) im ZDF

Freitag, 9. August 2024: Finale Frauen (22.30 Uhr) im ZDF

Samstag, 10. August 2024: Spiel um Bronze Männer (21 Uhr) in der ARD

Samstag, 10. August 2024: Spiel um Bronze Männer (22.30 Uhr) in der ARD

Übertragung vom Beachvolleyball im Livestream

Da die Übertragungsrechte für Olympia 2024 in erster Linie bei Warner Bros. Discovery liegen, besteht die Möglichkeit, alle Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele 2024 im Livestream auf Discovery+ zu verfolgen. Dazu zählen natürlich auch die Wettbewerbe im Beachvolleyball. Um auf die Inhalte der Plattform zugreifen zu können, benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Die werbefreie Variante eines solchen kostet derzeit 5,99 Euro im Monat. Alternativ gibt es auch eine werbeunterstützende Variante für 3,99 Euro im Monat.

Darüber hinaus bieten aber auch ARD und ZDF kostenlose Livestreams rund um Olympia an. Zum einen kann man hiermit das gesamte Programm der Sender parallel zur TV-Ausstrahlung auch online verfolgen. Zum anderen gibt es hier aber auch zusätzliche Wettkämpfe zu sehen, für die im linearen Fernsehprogramm kein Platz mehr war. Dazu gehören folgende Beachvolleyball-Spiele:

Beachvolleyball bei Olympia 2024: Die Siegerteams 2021 in Tokio

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio, welche aufgrund der Corona-Pandemie erst im Folgejahr stattfinden konnten, holte im Beachvolleyball-Wettbewerb der Herren das norwegische Duo aus Anders Mol und Christian Sørum die Goldmedaille. Im Wettkampf der Frauen ging selbige an die beiden US-Amerikanerinnen Alexandra Klineman und April Ross. Die Mannschaften bestehen beim Beachvolleyball traditionell aus zwei Personen.