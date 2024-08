Bogenschießen bei Olympia 2024: Zeitplan, Übertragung live im Free-TV & Stream, alle Infos

Bogenschießen war erstmals bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris Teil des offiziellen Programms. Damals traten nur Männer an, und es wurden mehrere Wettbewerbe ausgetragen, die sich jedoch stark von den heutigen Veranstaltungen unterschieden. Bogenschießen war auch 1904 in St. Louis, 1908 in London und 1920 in Antwerpen Teil des Programms, verschwand danach jedoch für mehrere Jahrzehnte aus dem olympischen Kalender. Erst 1972 in München wurde Bogenschießen wieder in das olympische Programm aufgenommen, diesmal mit standardisierten Regeln und sowohl für Männer als auch für Frauen. Seitdem hat sich das Format weiterentwickelt, und Bogenschießen ist seitdem ein fester Bestandteil der Olympischen Spiele. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu den Wettkämpfen 2024 im Bogenschießen, den aktuellen Zeitplan, die Termine, den Live-Ticker, die Übersicht der Übertragungen im TV-Kalender sowie Tipps für den kostenlosen Live-Stream.

Bogenschießen: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 2024 in Paris

Die Wettkämpfe im Bogenschießen laufen nach dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele in Paris vom 25. Juli bis 4. August 2024. Hier der exakte Plan des Turniers mit Pfeil und Bogen:

Donnerstag, 25. Juli

9.30 Uhr: Damen Einzel Platzierungsrunde

14.15 Uhr: Herren Einzel Platzierungsrunde

Sonntag, 28. Juli

9.30 Uhr: Damen Team Achtelfinale

14.15 Uhr: Damen Team Viertelfinale

15.47 Uhr: Damen Team Halbfinale

16.48 Uhr: Damen Team Spiel um Platz 3

17.11 Uhr: Damen Team Finale

Montag, 29. Juli

9.30 Uhr: Herren Team Achtelfinale

14.15 Uhr: Herren Team Viertelfinale

15.47 Uhr: Herren Team Halbfinale

16.48 Uhr: Herren Team Spiel um Platz 3

17.11 Uhr: Herren Team Finale

Dienstag, 30. Juli

12 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 64

12.26 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 64

12.52 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 32

13.05 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 32

17.45 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 64

18.11 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 64

18.37 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 32

18.50 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 32

Mittwoch, 31. Juli

12 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 64

12.26 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 64

12.52 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 32

13.05 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 32

17.45 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 64

18.11 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 64

18.37 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 32

18.50 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 32

Donnerstag, 1. August

9.30 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 64

9.56 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 64

10.22 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 32

10.35 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 32

15.30 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 64

15.56 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 64

16.22 Uhr: Herren Einzel Runde der letzten 32

16.35 Uhr: Damen Einzel Runde der letzten 32

Freitag, 2. August

9.30 Uhr: Mixed Team Achtelfinale

14.15 Uhr: Mixed Team Viertelfinale

15.31 Uhr: Mixed Team Halbfinale

16.24 Uhr: Mixed Team Spiel um Platz 3

16.43 Uhr: Mixed Team Finale

Samstag, 3. August

9.30 Uhr: Damen Einzel Achtelfinale

13 Uhr: Damen Einzel Viertelfinale

13.52 Uhr: Damen Einzel Halbfinale

14.33 Uhr: Damen Einzel Spiel um Platz 3

14.46 Uhr: Damen Einzel Finale

Sonntag, 4. August

9.30 Uhr: Herren Einzel Achtelfinale

13 Uhr: Herren Einzel Viertelfinale

13.52 Uhr: Herren Einzel Halbfinale

14.33 Uhr: Herren Einzel Spiel um Platz 3

14.46 Uhr: Herren Einzel Finale

Hinweis: Die Veranstalter behalten sich vor, Datum und Uhrzeit des Zeitplans jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Olympia 2024: Übertragung vom Bogenschießen im Free-TV

Die Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 ist für Deutschland gesichert. Die Hauptrechte liegen bei Warner Bros. Discovery, was bedeutet, dass Eurosport 1 alle Wettkämpfe von Olympia 2024 im Free-TV übertragen wird. Doch auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von Warner Bros. Discovery gekauft. Dadurch werden einige Wettkämpfe auch im Free-TV gezeigt.

Folgende Wettkämpfe im Bogenschießen gibt es im linearen TV zu sehen:

28. Juli 2024: Achtelfinale Mannschaft (F) ab 9.30 Uhr im ZDF

28. Juli 2024: Viertelfinale Mannschaft (F) ab 14.15 Uhr im ZDF

28. Juli 2024: Finale Mannschaft (F) ab 17.10 Uhr im ZDF

30. Juli 2024: Vorrunde Einzel, Frauen und Männer im ZDF

31. Juli 2024: Einzel Frauen und Männer ab 12 Uhr in der ARD

1. August 2024: Vorrunde Einzel, Frauen und Männer im ZDF

2. August 2024: Viertelfinale Mixed Team ab 14.15 Uhr in der ARD

2. August 2024: Halbfinale Mixed Team ab 15.31 Uhr in der ARD

2. August 2024: Bronze Mixed Team ab 16.24 Uhr in der ARD

2. August 2024: Finale Mixed Team ab 16.43 Uhr in der ARD

3. August 2024: Viertelfinale Einzel (F) ab 13.00 Uhr im ZDF

3. August 2024: Duell um Bronze Einzel (F) ab 14.30 Uhr im ZDF

3. August 2024: Finale Einzel (F) ab 14.45 Uhr im ZDF

4. August 2024: Achtelfinale Einzel (M) ab 9.30 Uhr in der ARD

4. August 2024: Viertelfinale Einzel (M) ab 13 Uhr in der ARD

4. August 2024: Halbfinale Einzel (M) ab 13.52 Uhr in der ARD

4. August 2024: Finale Einzel (M) ab 14.46 Uhr in der ARD



Übertragung vom Bogenschießen im Live-Stream

Da Warner Bros. Discovery die Hauptrechte für die Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 innehat, werden sämtliche Wettbewerbe, einschließlich des Bogenschießens, im Live-Stream auf Discovery+ zu sehen sein. Um diese Inhalte nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Für eine werbefreie Nutzung fallen derzeit monatlich 5,99 Euro an, während die Option mit Werbung 3,99 Euro pro Monat kostet (Stand: Juni 2024). Weitere Informationen sind auf der Webseite des Anbieters verfügbar. Alle Inhalte, die im Free-TV übertragen werden, kann man auch zeitgleich im Live-Stream von ARD und ZDF ansehen.

Übertragung von Olympia 2024 in unserem Live-Ticker

Infos zum Datencenter folgen.

Die Top-Bogenschützen der Olympischen Spiele 2020 in Tokio

Beim Bogenschießen im Yumenoshima Park Archery Field wurde ein Mixed-Mannschaftswettkampf neu in das Programm aufgenommen. Hier die jeweiligen Goldmedaillen:

Männer

Einzel: Mete Gazoz, Türkei

Mannschaft: Kim Woo-jin, Oh Jin-hyek, Kim Je-deok, Südkorea

Frauen

Einzel: An San, Südkorea

Mannschaft: An San, Jang Min-hee, Kang Chae-young, Südkorea

Mixed

Mannschaft: Kim Je-deok, An San, Südkorea

Bogenschießen bei den Olympischen Sommerspielen 2020: Wie hat Deutschland in Tokio abgeschnitten?

Von den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind diese Ergebnisse überliefert:

Männer

Einzel Platz 5: Florian Unruh

Mannschaft

Platz 9: Deutschland war nicht unter den Top 5, die Mannschaft bestand aus Florian Unruh, Moritz Wieser, und Maximilian Weckmüller

Frauen

Einzel: Keine Platzierung in den Top 5

Mannschaft

Bronze (3. Platz): Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh

Mixed

Keine Platzierung in den Top 5