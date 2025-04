DEL Playoffs 2025: Spielplan, Ergebnisse und Teams

Die DEL-Saison 2024/25 umfasst wie üblich 52 Spieltage. Anschließend folgen die entscheidenden Playoffs. Spätestens im siebten Finalspiel Ende April wird der neue deutsche Meister ermittelt. Aktueller Titelträger sind die Eisbären Berlin.

Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: In der ersten Playoff-Runde, den sogenannten Pre-Playoffs, treffen zunächst die Teams von den Tabellenplätzen sieben bis zehn aufeinander. Die zwei siegreichen Mannschaften ziehen ins Viertelfinale ein, für das sich die ersten sechs Team der DEL-Tabelle bereits direkt qualifiziert haben. Es folgen das Halbfinale und schließlich das Finale, welches natürlich zwischen den beiden Siegern des Halbfinales ausgetragen wird. Ab dem Viertelfinale werden außerdem alle weiteren Runden im „Best-of-Seven“-Modus gespielt, sprich in jeder Serie sind vier Siege zum Erreichen der nächsten Runde beziehungsweise dem Gewinn der Meisterschaft nötig.

Pay-TV-Sender MagentaSport zeigt alle Partien der DEL-Playoffs live, DF1 überträgt ausgewählte Spiele im Free-TV. Doch wann genau können Sie die Spiele sehen? Wie lauten die Termine und wie sieht der Spielplan der Playoffs aus? Hier sind die wichtigsten Informationen zu den bevorstehenden K.-o.-Spielen der DEL-Saison 24/25.

Termine der DEL-Playoffs 2025: Wann finden die Spiele statt?

Die Termine für die Playoffs der Saison 2024/25 der Deutschen Eishockey Liga wurden mittlerweile festgelegt. Zwar besteht noch die Möglichkeit, dass sich einzelne Playoff-Paarungen aufgrund von Hallenbelegungen verschieben können, doch der Rahmenplan für die Playoff-Termine steht. Die K.-o.-Spiele beginnen am Sonntag, dem 9. März 2024, mit der 1. Playoff-Runde und erstrecken sich bis maximal zum 29. April, wenn im möglichen siebten Finalspiel der Meister gekrönt wird.

DEL-Playoffs 2025: Das ist der Spielplan

Wie bereits erwähnt, beginnen die DEL-Playoffs am 9. März 2025 und enden spätestens am 29. April 2025 mit einem möglichen siebten Finalspiel. Insgesamt gibt es vier Runden. Hier ist der vorläufige Rahmenspielplan für die Partien in den Playoffs der deutschen Eishockey-Liga:

1. Playoff-Runde: 9., 11., 13.* März

Viertelfinale: 6., 18./19., 21., 23. (24.**), 25./26.*, 28.*, 30.* März

Halbfinale: 1./2., 4., 6., 8./9., 11.*, 13.* (14.*/**), 15.* April

Finale: 17., 19., 21., 23., 25.*, 27.*, 29.* April

*falls erforderlich

Hier finden Sie den Spielplan der DEL-Playoffs 2025 im Überblick:

Runde Datum Spiel Ergebnisse Pre-Playoffs 9. März 2025 Straubing Tigers vs. Löwen Frankfurt 2:1 Nürnberg Ice Tigers vs. Schwenninger Wild Wings 4:3 11. März 2025 Löwen Frankfurt vs. Straubing Tigers Schwenninger Wild Wings vs. Nürnberg Ice Tigers 0:1 Schwenniger Wild Wings vs. Nürnberg Ice Tigers 3:1 Viertelfinale 16. März 2025 Adler Mannheim vs. EHC München 2:1 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Kölner Haie Adler Mannheim vs. EHC Red Bull München 0:5 Eisbären Berlin vs. Straubing Tigers 5:1 18. März 2025 Kölner Haie vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:2 Nürnberg Ice Tigers vs. ERC Ingolstadt 1:3 19. März 2025 EHC München vs. Adler Mannheim 5:2 Straubing Tigers vs. Eisbären Berlin 2:4 21. März 2025 Adler Mannheim vs. EHC München 2:5 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Kölner Haie 2:3 Eisbären Berlin vs. Straubing Tigers 1:2 ERC Ingolstadt vs Nürnberg Ice Tigers 5:6 23. März 2025 EHC München vs. Adler Mannheim 0:2 Straubing Tigers vs. Eisbären Berlin 3:4 Nürnberg Ice Tigers vs. ERC Ingolstadt 3:2 24. März 2025 Kölner Haie vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:5 25. März 2025 Adler Mannheim vs. EHC München 4:3 (n.V.) Eisbären Berlin vs. Straubing Tigers 4:1 26. März 2025 ERC Ingolstadt vs. Nürnberg Ice Tigers 5:3 28. März 2025 Nürnberg Ice Tigers vs. ERC Ingolstadt 0:6 EHC München vs. Adler Mannheim 1:2 Kölner Haie vs. Fischtown Pinguins 3:1 Halbfinale 1. April 2025 Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim 3:1 2. April 2025 ERC Ingolstadt vs. Kölner Haie 7:0 4. April 2025 Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin 0:2 6. April 2025 Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim 5:1 ERC Ingolstadt vs. Kölner Haie 8. April 2025 Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin 9. April 2025 Kölner Haie vs. ERC Ingolstadt Finale 17. April 2025 19. April 2025 21. April 2025 23. April 2025 25. April 2025 (falls erforderlich) 27. April 2025 (falls erforderlich) 29. April 2025 (falls erforderlich)

Begegnungen und Ergebnisse werden nach und nach ergänzt.

DEL-Playoffs 2025: Wie funktioniert der Modus?

Die Paarungen für die Playoff-Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden gemäß der Platzierung der Teams in der Hauptrunde festgelegt. Dabei bietet die erste Playoff-Runde den Auftakt, in der die "Best of Three" Regelung zum Einsatz kommt. Dies bedeutet, dass ein Team nur zwei Siege benötigt, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Ab dem Viertelfinale wechselt der Modus dann auf "Best of Seven". Konkret bedeutet dies, dass ein Team nunmehr vier Siege benötigt, um die aktuelle Runde zu gewinnen. Ein entscheidendes Merkmal dieses Modus ist, dass das Heimrecht bei jedem Spiel wechselt. Diese Regelungen sollen den Teams ermöglichen, sich sowohl auf kurze als auch auf längere Playoff-Serien einzustellen.

Welche Teams sind in den DEL-Playoffs 2025 dabei?

Sieger der Hauptrunde wurde in diesem Jahr der ERC Ingolstadt. Des Weiteren haben sich die Eisbären Berlin, die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die Adler Mannheim, der EHC Red Bull München sowie die Kölner Haie direkt für das Viertelfinale qualifiziert. In den Pre-Playoffs stehen derweil die Straubing Tigers, die Nürnberg Ice Tigers, die Schwenninger Wild Wings und die Löwen Frankfurt.

Wie genau ergeben sich die Paarungen in den DEL-Playoffs? Hier gibt es alle Infos zu den Playoffs und den einzelnen Runden:

1. Playoff-Runde:

Die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde qualifizieren sich für die 1. Playoff-Runde. Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten. Der jeweils besser Platzierte besitzt dabei das Heimrecht in Spiel eins und drei. Die "Best of Three"-Regelung kommt zur Anwendung, wobei zwei Siege zum Weiterkommen benötigt werden.

Weitere Playoff-Runden:

Ab dem Viertelfinale gilt in allen Playoff-Runden der "Best of Seven"-Modus. Vier Siege sind nötig, um die nächste Runde zu erreichen oder am Ende die Meisterschaft im Finale zu gewinnen. Das Heimrecht wechselt hier bei jedem Spiel.

Für das Viertelfinale sind die sechs bestplatzierten Teams der Hauptrunde sowie die beiden Sieger der ersten Playoff-Runde qualifiziert. Das Halbfinale erreichen die vier Sieger des Viertelfinales, für das Finale wiederum qualifizieren sich die beiden Sieger des Halbfinales.

Die Paarungen und das erste Heimrecht in allen Playoff-Runden richten sich derweil nach den Platzierungen der qualifizierten Mannschaften in der Hauptrunde. Der Bestplatzierte bekommt den Letztplatzierten, der Zweitbestplatzierte den Vorletzten usw., wobei der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht besitzt.