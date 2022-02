Lückenkemper auf Platz fünf beim Hallen-Comeback in Berlin

Sprinterin Gina Lückenkemper hat 1099 Tage nach ihrem letzten Hallen-Wettkampf bei ihrem Comeback den fünften Platz belegt.

Den Sprint über 60 Meter lief die 25-Jährige vom SCC Berlin in 7,33 Sekunden. Vor 1500 Zuschauern in der Berliner Arena siegte die Britin Daryll Neita in 7,15 Sekunden vor Zaynab Dosso aus Italien (7,28) und Sophia Junk. Die 22-Jährige von der LG Rhein-Wied lief in 7,29 Sekunden persönliche Bestleistung.

Lückenkemper, die nach einem schlechten Start im Vorlauf in 7,36 Sekunden noch als Dritte das Finale erreicht hatte, war trotz des fünften Platzes zufrieden, zumindest mit dem Lauf im Finale. "Im Vorlauf bin ich ja auf den ersten 20 Metern in Schönheit gestorben", sagte die Sprinterin.

