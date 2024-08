Kanu-Rennsport bei Olympia 2024: Termine, Zeitplan und Übertragung

Mehrere Jahrhunderte lang wurden Kanus in Nordamerika, Sibirien und Grönland als Transportmittel sowie als nützliches Werkzeug für Jagd und Fischerei verwendet. Im Jahr 1936 wurde der Kanu-Sprint bei den Olympischen Spielen in Berlin zu einer Olympischen Disziplin. Auch bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris ist der Kanu-Rennsport vertreten.

Für Olympia 2024 in der französischen Hauptstadt sind fünf Wettbewerbe im Kanu-Rennsport für Herren und Damen geplant - das heißt, zwei weniger als in Tokio 2020. Kanufahrer knien im Boot und verwenden jeweils ein Einblattpaddel auf einer Seite. Ausgetragen werden Kanu-Sprintrennen auf Flachwasser. Dabei treten die Teilnehmenden entweder alleine, zu zweit oder zu viert in einem Boot an.

Die Herausforderung des Wettbewerbs besteht darin, sich mit anderen Booten in Sprints über verschiedene Distanzen zu messen: Frauen über 200 Meter oder 500 Meter, Männer über 500 Meter oder 1000 Meter. Wie sieht in diesem Jahr der olympische Zeitplan beim Kanu-Rennsport aus? Wo und wann werden die verschiedenen Runden der Wettbewerbe übertragen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

Kanu-Rennsport: Das sind die Termine und der Zeitplan

Laut dem Zeitplan von Olympia 2024 startet der Kanu-Sprint am 6. August, das letzte Finale findet vier Tage später statt, nämlich am 10. August. Am ersten Tag kommt es nach den Vorläufen direkt zu den ersten Viertelfinals. Am letzten Tag werden zunächst die übrigen Runden im Halbfinale ausgetragen, ehe es danach mit den jeweiligen Finals weitergeht. Die Termine können allerdings laut Veranstalter jederzeit kurzfristig abweichen.

Hier finden Sie dennoch alle angekündigten Termine im Zeitplan des Kanu-Rennsports auf einen Blick:

Dienstag, 6. August 2024

9.30 Uhr: Herren Kajak Vierer 500 m Vorläufe

10 Uhr: Damen Kajak Vierer 500 m Vorläufe

10.30 Uhr: Herren Canadier Zweier 500 m Vorläufe

11 Uhr: Damen Canadier Zweier 500 m Vorläufe

11.30 Uhr: Herren Kajak Zweier 500 m Vorläufe

12.10 Uhr: Damen Zweier 500 m Vorläufe

13.10 Uhr: Herren Kajak Vierer 500 m Viertelfinale

13.20 Uhr: Damen Canadier Zweier 500 m Viertelfinale

13.50 Uhr: Herren Canadier Zweier 500 m Viertelfinale

14.10 Uhr: Damen Kajak Zweier 500 m Viertelfinale

14.30 Uhr: Herren Kajak Zweier 500 m Viertelfinale

Mittwoch, 7. August 2024

9.30 Uhr: Damen Kajak Einer 500 m Vorläufe

10.40 Uhr: Herren Kajak Einer 1000 m Vorläufe

11.40 Uhr: Herren Canadier Einer 1000 m Vorläufe

13.30 Uhr: Damen Kajak Einer 500 m Viertelfinale

14.10 Uhr: Herren Kajak Einer 1000 m Viertelfinale

14.40 Uhr: Herren Canadier Einer 1000 m Viertelfinale

Donnerstag, 8. August 2024

10.30 Uhr: Damen Canadier Einer 200 m Vorläufe

11.20 Uhr: Herren Canadier Zweier 500 m Halbfinale 1

11.30 Uhr: Herren Canadier Zweier 500 m Halbfinale 2

11.40 Uhr: Damen Kajak Vierer 500 m Halbfinale 1

11.50 Uhr: Herren Kajak Vierer 500 m Halbfinale 1

12 Uhr: Herren Kajak Vierer 500 m Halbfinale 2

12.40 Uhr: Damen Canadier Einer 200 m Viertelfinale

13.20 Uhr: Herren Canadier Zweier 500 m Finale B

13.30 Uhr: Herren Canadier Zweier 500 m Finale A

13.40 Uhr: Damen Kajak Vierer 500 m Finale A

13:50 Uhr: Herren Kajak Vierer 500m Finale A

Freitag, 9. August 2024

10.30 Uhr: Damen Canadier Zweier 500m Halbfinale 1

10.40 Uhr: Damen Canadier Zweier 500m Halbfinale 2

10.50 Uhr: Damen Kajak Zweier 500m Halbfinale 1

11 Uhr: Damen Kajak Zweier 500m Halbfinale 2

11.10 Uhr: Herren Kajak Zweier 500m Halbfinale 1

11.20 Uhr: Herren Kajak Zweier 500m Halbfinale 2

11.30 Uhr: Herren Canadier Einer 1000m Halbfinale 1

11.40 Uhr: Herren Canadier Einer 1000m Halbfinale 2

12.40 Uhr: Damen Canadier Zweier 500m Finale B

12.50 Uhr: Damen Canadier Zweier 500m Finale A

13 Uhr: Damen Kajak Zweier 500m Finale B

13.10 Uhr: Damen Kajak Zweier 500m Finale A

13.20 Uhr: Herren Kajak Zweier 500m Finale B

13.30 Uhr: Herren Kajak Zweier 500m Finale A

13.40 Uhr: Herren Canadier Einer 1000m Finale B

13.50 Uhr: Herren Canadier Einer 1000m Finale A

Samstag, 10. August 2024

10.30 Uhr: Damen Kajak Einer 500m Halbfinale 1

10.40 Uhr: Damen Kajak Einer 500m Halbfinale 2

10.50 Uhr: Damen Kajak Einer 500m Halbfinale 3

11 Uhr: Damen Kajak Einer 500m Halbfinale 4

11.10 Uhr: Herren Kajak Einer 1000m Halbfinale 1

11.20 Uhr: Herren Kajak Einer 1000m Halbfinale 2

11.40 Uhr: Damen Canadier Einer 200m Halbfinale 1

11.50 Uhr: Damen Canadier Einer 200m Halbfinale 2

12.40 Uhr: Damen Kajak Einer 500m Finale C

12.50 Uhr: Damen Kajak Einer 500m Finale B

13 Uhr: Damen Kajak Einer 500m Finale A

13.10 Uhr: Herren Kajak Einer 1000m Finale B

13.20 Uhr: Herren Kajak Einer 1000m Finale A

13.40 Uhr: Damen Canadier Einer 200m Finale B

13.50 Uhr: Damen Canadier Einer 200m Finale A

Olympia 2024: Übertragung vom Kanu-Rennsport im Free-TV

Da Warner Bros. Discovery sich die Übertragungsrechte an den Olympischen Sommerspielen 2024 gesichert hat, gibt es alle Wettkämpfe bei Eurosport 1 und damit im Free-TV zu sehen. Eine Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 bei den Öffentlich-Rechtlichen ist auch der Fall, denn die Sender ARD und ZDF haben Teillizenzen für die Spiele ergattern können. Auch der Kanu-Rennsport kann also im Free-TV übertragen werden. Informationen über die einzelnen Sendetermine des Kanu-Rennsports, aber natürlich auch aller anderen Rubriken, im Free-TV finden Sie auf der Webseite der ARD, des ZDF und von Eurosport 1.

Übertragung vom Kanu-Rennsport im Stream

Es besteht die Möglichkeit, alle Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele 2024 im Livestream auf Discovery+ zu verfolgen. Darunter fallen natürlich auch die Wettbewerbe im Kanu-Rennsport. Dafür benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Die werbefreie Variante eines solchen kostet derzeit 5,99 Euro im Monat. Alternativ gibt es auch eine werbeunterstützende, günstigere Variante für 3,99 Euro pro Monat.

Die Olympia-Wettkämpfe werden auch im Live-Stream in den Mediatheken der ARD und des ZDF übertragen. Dafür sind Sportschau.de und Sportstudio zuständig. Dort können Sie neben dem Kanu-Rennsport auch alle anderen Wettkämpfe live mitverfolgen.

Kanu-Rennsport bei Olympia 2024: Die Siegerteams 2021 in Tokio

Im Kanu-Rennsport holte bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio, die aufgrund der Corona-Pandemie erst im Folgejahr stattfinden konnten, der Brasilianer Isaquias Queiroz im Einer-Canadier die Goldmedaille für sein Land. Aufseiten der Frauen ging selbige im Einer-Canadier an die US-Amerikanerin Nevin Harrison. Das deutsche Quartett aus Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke holte im Vierer-Kajak ebenfalls Gold.