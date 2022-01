Die Basketballer Dallas Mavericks haben ihr Auswärtsspiel bei den Houston Rockets auch ohne den Einsatz ihres Starspieler Luka Doncic mit 130:106 gewonnen.

Vor der Begegnung in der NBA wurde Headcoach Jason Kidd coronapositiv getestet und von Assistent Sean Sweeney vertreten. Der Würzburger Maxi Kleber stand in der Startformation, erzielte in 26 Minuten acht Punkte. Der Nationalspieler holte zudem elf Rebounds.

