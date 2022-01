Ex-Champion Rondo verlässt Los Angeles Lakers

Der ehemalige Weltklasse-Basketballer Rajon Rondo verlässt die Los Angeles Lakers und wechselt innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA zu den Cleveland Cavaliers.

Über den komplizierten Deal mit drei betroffenen Teams informierten die Cavaliers. Der 35 Jahre alte Rondo, 2008 Meister mit den Boston Celtics und 2020 Champion mit den Lakers, wird das Team von Superstar LeBron James damit nicht auf dem Weg zu einem möglichen weiteren Titel begleiten können.

Neben den Lakers und den Cavaliers waren auch die New York Knicks in den Deal verwickelt. Rondo soll in Cleveland die Nummer eins tragen.

